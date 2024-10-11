В WhatsApp появится возможность проверять подлинность полученных фотографий

Когда собеседник пришлёт фото, следует открыть его, нажать на три точки в правом верхнем углу, а затем выбрать опцию «Найти в сети». После этого поисковый механизм мессенджера запустит сличение присланного изображения с интернет-контентом.

Как отметили исследователи функционала WhatsApp из WABetaInfo, функция поможет узнать, не пытается ли собеседник манипулировать, нет выдаёт ли какой-либо снимок за свою работу при том, что это может быть чужой труд, либо мошенник пытается действовать таким путём. С другой стороны, новая возможность поможет быстро найти товары и предметы, изображённые на фото, присланных близким человеком.

Пока функционал внедрён в бету для Android, но ожидается, что в ближайших бета-обновлениях iOS тестовый вариант новой функции получат и пользователи айфонов.