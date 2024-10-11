Приложения
Опубликовано 11 октября 2024, 04:30
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В WhatsApp появится возможность проверять подлинность полученных фотографий

Для усиления безопасности
Разработчики WhatsApp внедрили в бета-версию мессенджера для Android функцию проверки подлинности присланных собеседниками фотографий. Это позволит сделать взаимодействие с фото более точным, а также усилит защиту от мошенников.
В WhatsApp появится возможность проверять подлинность полученных фотографий
© Pexels.com

Когда собеседник пришлёт фото, следует открыть его, нажать на три точки в правом верхнем углу, а затем выбрать опцию «Найти в сети». После этого поисковый механизм мессенджера запустит сличение присланного изображения с интернет-контентом.

Как отметили исследователи функционала WhatsApp из WABetaInfo, функция поможет узнать, не пытается ли собеседник манипулировать, нет выдаёт ли какой-либо снимок за свою работу при том, что это может быть чужой труд, либо мошенник пытается действовать таким путём. С другой стороны, новая возможность поможет быстро найти товары и предметы, изображённые на фото, присланных близким человеком.

Пока функционал внедрён в бету для Android, но ожидается, что в ближайших бета-обновлениях iOS тестовый вариант новой функции получат и пользователи айфонов.