В WhatsApp появится возможность редактировать фото с помощью нейросети

В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.7.13 появились сразу три новые функции: Backdrop (фон), Restyle (стиль), Expand (расширение). Так, с помощью ИИ-функции Backdrop пользователь сможет изменить фон изображения. Restyle поможет изменить стиль фото, «придавая им свежий и художественный вид». С помощью Expand можно будет масштабировать изображение.

«С помощью таких функций, как Backdrop, пользователи смогут менять фон своих фотографий, добавляя уникальность каждому изображению. Кроме того, функция Restyle предоставит пользователям инструмент для изменения стиля фотографий, придавая им свежий и художественный вид. Кроме того, функция Expand позволит пользователям увеличить своё изображение, что даст им возможность изменять размер фотографий по мере необходимости», — сказано в материале портала WABetaInfo.