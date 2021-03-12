В WhatsApp появится возможность смотреть ролики из Instagram Reels не выходя из приложения

Так, согласно данным источника, в WhatsApp появится функция, которая позволит пользователям просматривать ролики Instagram Reels не выходя из самого мессенджера. Отмечается, что на данный момент эта опция находится на стадии разработки, а данных о том, когда именно команда мессенджера ее выпустит, на сегодняшний день, нет. Напомним, что сервис Instagram Reels представляет из себя аналог TikTok.

Нескольким ранее мы писали о том, что Facebook обратилась в американский суд. Таким образом компания пытается остановить антимонопольное дело, которое может привести к отделению Instagram и WhatsApp от нее.