В WhatsApp появится возможность создавать аватары с помощью нейросети

Опубликовано 04 июля 2024, 05:15
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В WhatsApp появится возможность создавать аватары с помощью нейросетиДостаточно просто загрузить фото
Портал WhaBetaInfo сообщил, что вышла бета-версия мессенджера WhatsApp для Android под номером 2.24.14.13, в которой реализована тестовая функция по созданию аватаров с помощью нейросети.
В мессенджер будет внедрена нейросеть Meta* AI. С помощью этого решения пользователь сможет создавать аватары, добавив один раз несколько фото, а приложение будет автоматически обновлять фон и изменять другие детали на изображениях.
Когда новая функция станет доступна в публичной версии, не сообщается.
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