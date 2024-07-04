В WhatsApp появится возможность создавать аватары с помощью нейросети

В мессенджер будет внедрена нейросеть Meta* AI. С помощью этого решения пользователь сможет создавать аватары, добавив один раз несколько фото, а приложение будет автоматически обновлять фон и изменять другие детали на изображениях.

Когда новая функция станет доступна в публичной версии, не сообщается.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.