В WhatsApp появится возможность закреплять нужные сообщения в чатах

Это делается ради удобства пользователей, чтобы упростить поиск целевых сообщений без необходимости пролистывать весь чат и «рыться» в текстах. Предполагается, что новая функция позволит навести порядок в групповых чатах: появится возможность фокусироваться только на релевантных для пользователя событиях.

При этом не известно, когда функция будет реализована для всех пользователей мессенджера.