В WhatsApp появится возможность звонить людям без сохранения контакта

Как пишут обозреватели WABetaInfo, в бета-версии мессенджера для Android появился номеронабиратель, как в смартфонах, чтобы у пользователей появилась возможность напрямую звонить тем, людям, чьи номера не сохранены в контактах. По мысли разработчиков, позвонить такому пользователю может быть масса причин — от согласования какого-либо делового вопроса до обсуждения покупки без необходимости сохранения номера.

Такая функция замечена в сборке WhatsApp под номером 2.24.9.28. При этом в WABetaInfo отмечают, что, хотя протестировать новую функцию сможет любой желающий, пока всё же воспользоваться ей сможет лишь малое число тестировщиков, так как функция ещё в разработке.