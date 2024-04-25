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Приложения
Опубликовано 25 апреля 2024, 18:45
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В WhatsApp появится возможность звонить людям без сохранения контакта

Для этого разработчики представят внутренний номеронабиратель
Исследователи функционала WhatsApp из портала WABetaInfo сообщили о работе команды мессенджера над новой функцией. В бета-версии WhatsApp появится номеронабиратель для взаимодействия с пользователями не из адресной книги.
В WhatsApp появится возможность звонить людям без сохранения контакта
© Wabetainfo.com

Как пишут обозреватели WABetaInfo, в бета-версии мессенджера для Android появился номеронабиратель, как в смартфонах, чтобы у пользователей появилась возможность напрямую звонить тем, людям, чьи номера не сохранены в контактах. По мысли разработчиков, позвонить такому пользователю может быть масса причин — от согласования какого-либо делового вопроса до обсуждения покупки без необходимости сохранения номера.

Такая функция замечена в сборке WhatsApp под номером 2.24.9.28. При этом в WABetaInfo отмечают, что, хотя протестировать новую функцию сможет любой желающий, пока всё же воспользоваться ей сможет лишь малое число тестировщиков, так как функция ещё в разработке.

Источник:WABetaInfo
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#WhatsApp
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#мессенджер
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#функции
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#приложение