В WhatsApp появится встроенный переводчик сообщений

Новую функцию обнаружили в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.15.12. Переводчик поддерживает русский язык, хинди, английский, арабский, португальский, испанский. Для активации функции нужно скачать пакет интересующего языка.

Функция обеспечит переводом любые сообщения, такие тексты будут помечены меткой Translated. Причём перевод будет осуществляться автоматически.