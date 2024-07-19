В WhatsApp появится встроенный переводчик сообщений

Опубликовано 19 июля 2024, 22:30
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В WhatsApp появится встроенный переводчик сообщенийРусский язык поддерживается
По информации инсайдеров, исследующих новый функционал WhatsApp, в мессенджере в течение нескольких недель должен появиться встроенный переводчик текстовых сообщений.
Новую функцию обнаружили в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.15.12. Переводчик поддерживает русский язык, хинди, английский, арабский, португальский, испанский. Для активации функции нужно скачать пакет интересующего языка.
Функция обеспечит переводом любые сообщения, такие тексты будут помечены меткой Translated. Причём перевод будет осуществляться автоматически.