В WhatsApp появятся AR-эффекты и режим слабого освещения для видеосвязи

AR-функции (дополненная реальность) и визуальные фильтры помогут улучшить изображение, сделать его разнообразнее и живее. Среди заявленных значатся фильтры лица для разглаживая морщин, освежения внешнего вида; режим слабого освещения, позволяющий выделить и подсветить человека в условиях сумерек или плохой освещённости.

Также разработчики WhatsApp добавили визуальный редактор для размытия фона, если пользователь говорит на фоне грязной обстановки, неприбранности. Функцией можно пользоваться и для накладывания интересных эффектов на фон.

Пока можно только протестировать новый функционал. Когда состоится публичный релиз, не сообщается.