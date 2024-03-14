В WhatsApp появятся фильтры для упорядочивания чатов пользователей

С помощью фильтров вы сможете легко сортировать чаты, отображая только те, которые вам нужны. Например, можно будет просматривать только непрочитанные сообщения или же только групповые чаты.

Ранее WhatsApp тестировал фильтры для личных и бизнес-чатов, но пока они не включены в новую функцию.