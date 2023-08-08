В WhatsApp появятся групповые аудиозвонки на 32 участника

В WhatsApp появятся групповые аудиозвонки на 32 участникаДа, прямо как в Telegram
WhatsApp, одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями в мире, готовится представить новую функцию групповых аудиозвонков.
Согласно последним данным из бета-версии мессенджера, пользователи смогут создавать групповые аудиосессии с участием до 32 человек. Эта информация была обнаружена в бета-версии 2.23.16.19 для Android.
При активации новой функции в групповых чатах появится иконка в виде волновой формы. При нажатии на неё начнётся групповой аудиозвонок.
В отличие от существующей функции групповых звонков, новая функция не будет вызывать звонок на всех устройствах участников группы. После того как все участники покинут аудиосессию, она останется активной, но автоматически завершится через час.
Особенностью нововведения является то, что все аудиозвонки в WhatsApp, как и другие сообщения, будут зашифрованы по умолчанию с использованием протокола end-to-end.