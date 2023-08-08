В WhatsApp появятся групповые аудиозвонки на 32 участника

Согласно последним данным из бета-версии мессенджера, пользователи смогут создавать групповые аудиосессии с участием до 32 человек. Эта информация была обнаружена в бета-версии 2.23.16.19 для Android.

При активации новой функции в групповых чатах появится иконка в виде волновой формы. При нажатии на неё начнётся групповой аудиозвонок.