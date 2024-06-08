В WhatsApp появятся ИИ-посредники для общения и других задач

Это своего рода ассистенты, предназначенные для различных пользовательских задач, в том числе для бизнеса. Для пользователей, ведущих бизнес-аккаунты, эти ИИ-посредники пригодятся функциями ведения каналов, общения с клиентами, поддержки людей в чатах и налаживания деятельности в целом.

Бизнес-функции станут доступны в рамках тарифа WhatsApp Business, который также позволит использовать новый ИИ-функционал с разных привязанных устройств. Кроме того, бизнес-аккаунты смогут создавать пользовательские веб-страницы с информацией о своей компании, которыми они могут поделиться с клиентами или поставщиками.