В WhatsApp появятся каналы. В Telegram они есть почти 10 лет

По своей сути, новый способ донесения контента будет напоминать таковой в Telegram. С той лишь разницей, что в детище Дурова данному функционалу уже без малого 8 лет, а WhatsApp только готовится добавить эту возможность.

Сообщения каналов в WhatsApp будут отображаться в новой вкладке «Обновления». Авторы мессенджера сосредоточивают внимание на создании каналов для компаний, таких как некоммерческие организации, медицинские исследовательские институты и органы проверки фактов.

Администраторы смогут публиковать текст, фотографии, видео, стикеры и опросы в своих каналах. Разумеется, общение будет односторонним, а потому подписчики каналов не смогут отвечать на эти сообщения.