В WhatsApp появятся новые возможности для настройки исчезающих сообщений

20:18, 30 марта 2023
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В WhatsApp появятся новые возможности для настройки исчезающих сообщенийОт часа до года
Стало известно о новой бета-версии мессенджера WhatsApp для компьютеров. Разработчики добавят 15 новых функций для более гибкой настройки исчезающих сообщений.
Фото: Phonoteka.org
Как сообщается, сейчас можно настроить исчезание сообщений через 24 часа, 7 и 90 суток. С появлением новых опций можно будет настраивать исчезание через один час, несколько дней, две недели, полгода и год. Особенно выделяется возможность исчезания сообщений через час: это может быть принципиально, когда речь идёт о конфиденциальности и какой-либо чувствительной информации.
Параллельно с компьютерной версией разработчики работают и над приложениями для Android и iOS.