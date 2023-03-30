В WhatsApp появятся новые возможности для настройки исчезающих сообщений

Как сообщается, сейчас можно настроить исчезание сообщений через 24 часа, 7 и 90 суток. С появлением новых опций можно будет настраивать исчезание через один час, несколько дней, две недели, полгода и год. Особенно выделяется возможность исчезания сообщений через час: это может быть принципиально, когда речь идёт о конфиденциальности и какой-либо чувствительной информации.

Параллельно с компьютерной версией разработчики работают и над приложениями для Android и iOS.