В WhatsApp появятся QR-коды для переноса истории чатов между устройствами

Новая функция позволяет миновать создание резервной копии в облачном сервисе Google Диск, как это практикуется сейчас. Для переноса чатов достаточно, следуя подсказкам мессенджера, отобразить QR-код на новом устройстве, отсканировав его на старом смартфоне, после чего все чаты напрямую перенесутся на новый смартфон.

Когда новая функция появится в стабильной версии WhatsApp для Android, не сообщается.