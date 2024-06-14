В WhatsApp появятся QR-коды для переноса истории чатов между устройствами

Опубликовано 14 июня 2024, 18:00
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В WhatsApp появятся QR-коды для переноса истории чатов между устройствамиБез создания резервной копии
В бета-версии приложения WhatsApp для Android под номером 2.23.9.19 появилась новая функция — QR-коды для переноса чатов со старого смартфона на новый.
Новая функция позволяет миновать создание резервной копии в облачном сервисе Google Диск, как это практикуется сейчас. Для переноса чатов достаточно, следуя подсказкам мессенджера, отобразить QR-код на новом устройстве, отсканировав его на старом смартфоне, после чего все чаты напрямую перенесутся на новый смартфон.
Когда новая функция появится в стабильной версии WhatsApp для Android, не сообщается.