В WhatsApp* появятся статусы в виде историй

Опубликовано 22 января 2025, 14:151 мин.
В WhatsApp* появятся статусы в виде историйНо функция будет отключена по умолчанию
Пользователи WhatsApp* смогут публиковать свои статусы в Facebook* и Instagram* Stories прямо из мессенджера. Это позволит пользователям управлять своим контентом на нескольких платформах без необходимости публикации отдельно в каждом приложении.
Как сообщает портал Neowin, новая функция будет реализована в Центре учётных записей, и пользователи смогут использовать одну учётную запись для входа в несколько приложений Meta*. Однако функция, будет отключена по умолчанию, и пользователи смогут самостоятельно решить, хотят ли они использовать эту возможность или нет.
Касательно конфиденциальности, разработчики обещают, что привязка WhatsApp к Центру учётных записей не повлияет на закрытость мессенджера и качество шифрования.
* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.