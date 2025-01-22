В WhatsApp* появятся статусы в виде историй

Как сообщает портал Neowin, новая функция будет реализована в Центре учётных записей, и пользователи смогут использовать одну учётную запись для входа в несколько приложений Meta*. Однако функция, будет отключена по умолчанию, и пользователи смогут самостоятельно решить, хотят ли они использовать эту возможность или нет.

Касательно конфиденциальности, разработчики обещают, что привязка WhatsApp к Центру учётных записей не повлияет на закрытость мессенджера и качество шифрования.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.