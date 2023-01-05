В WhatsApp появятся закладки для сообщений, сохранённых собеседником

По нажатию на значок закладок пользователь сможет понять, какие исчезающие сообщения собеседник сохранил, чтобы можно было вернуться к ним в любой момент. Даже если изначально было настроено самоуничтожение сообщения, при добавлении его в эти закладки таймер обнулится. А удалить сообщение можно будет вручную, когда понадобится.

При этом функция закладок для исчезающих сообщений пока недоступна никому, даже бета-тестерам. Сообщается, что функция появится в скором времени и на Android, и на iOS. Но когда именно, не уточняется.