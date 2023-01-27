В WhatsApp «прокачали» встроенный редактор фото

Главной фишкой апдейта стал улучшенный редактор изображений. В нём появились три новые функции.

Первая — возможность быстро переключаться между различными шрифтами, просто коснувшись одного из вариантов шрифта, отображаемого над клавиатурой.

Второй функцией является возможность изменения выравнивания текста, что позволит пользователям выравнивать текст слева, по центру или справа. Это даёт куда больше контроля над форматированием текста в изображениях, видео и GIF.