В WhatsApp прокомментировали слухи о появлении рекламы внутри мессенджера

Однако в официальном заявлении WhatsApp утверждается, что ни тестирования, ни работ по этому направлению не проводится.

Аналитики долгое время предполагали, что *Meta в конечном итоге разместит рекламу в WhatsApp, поскольку компания ищет способы монетизации сервиса, которым ежедневно пользуются более 2 млрд человек по всему миру.

Однако на данный момент головная компания отказывается от идеи показа рекламы в приложении, предпочитая зарабатывать деньги через WhatsApp Business — предложение для предпринимателей, которое требует оплаты за определённые услуги.

Отметим, что WhatsApp Business уже привлёк более 200 млн активных пользователей в месяц.

*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России