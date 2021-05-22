В WhatsApp рассказали, станет ли мессенджер платным, если не принять новые правила

Напомним, что новые правила конфиденциальности WhatsApp вступили в силу 15 мая. В сети же на этом фоне начали распространяться сведения о том, что мессенджер станет платным, в случае, если пользователь не примет нововведения. Причем отправляющие сообщают о том, что для того, чтобы не столкнутся с этим, следует переслать данное сообщение 10 контактам, а каждое такое смс обойдется в 0,01 евро.

Как выяснилось, такие сообщения рассылаются пользователям злоумышленниками. “Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp”, — заверил представитель мессенджера.