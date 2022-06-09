В WhatsApp разрешат оставлять «подписи» под сообщениями

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В WhatsApp разрешат оставлять «подписи» под сообщениямиДля всех версий программы
В бизнес-версии мессенджера WhatsApp for Business появится новая функция, позволяющая этим пользователям понять, с какого устройства другой человек отправил сообщение.
Пока функция доступна для бета-тестирования на компьютерах, на смартфонах под управлением iOS и Android. Пользователям со стандартными учётными записями эта функция доступна не будет.
Как отмечается, новая функция будет удобна для владельцев общего аккаунта, с которым связанно несколько профилей. Также известно, что подобная информация не будет передаваться другим пользователям.