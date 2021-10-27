В WhatsApp теперь можно жаловаться на хамство в переписке с интернет-магазинами

Как правило, бизнес-аккаунты принадлежат интернет-магазинам и сервисным компаниям, и с пользователями общаются операторы службы поддержки. Функция призвана помочь владельцам бизнес-аккаунтов получить обратную связь и, при необходимости, улучшить свои процессы обслуживания пользователей.

Функция представляет систему из 5 звёзд, с помощью которых можно оценить любое сообщение бизнес-аккаунта, при этом все оценки анонимны.

Пока эта функция проходит бета-тестирование и доступна на устройствах с Android, но уже есть тестовая сборка и для iOS. Чтобы начать пользоваться новой функцией, обладатели бета-версии WhatsApp должны нажать и удерживать палец на сообщении в чате бизнес-аккаунта до момента открытия диалогового окна. Если ранее в результате таких действий появлялись только пункты «Копировать» и «Пожаловаться», то теперь для бета-тестеров добавился пункт «Оценить» (Rate).