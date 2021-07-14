В WhatsApp теперь по-новому работают звонки

Об этом сообщается в издании WABetaInfo. Сообщается, что обновлены были не только аудио-, но и видеозвонки. В частности, изменен был интерфейс — теперь он стал похожим на FaceTime. Так, в обновленной версии приложения пользователям, во время звонка, стало легче находить необходимые кнопки.

Изменены были и групповые звонки. В частности, теперь у пользователя есть возможность подключиться к групповому звонку, даже если он начат был без него. К примеру, если пользователь не имел возможность сразу принять звонок и пропустил его, он может войти в приложение, и если беседа все еще активна, увидеть кнопку «Нажмите, чтобы присоединиться».

Отмечается, что на данный момент нововведения добавлены в бета-версию WhatsApp для iOS, однако в скором времени соответствующее обновление станет доступным и для Android-смартфонов.