В WhatsApp тестируется временно эксклюзивная для iPhone функция

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В WhatsApp тестируется временно эксклюзивная для iPhone функцияНо в любом случае она рано или поздно появится и на Android
Несмотря на скандальное начало 2021 года, команда разработчиков WhatsApp продолжает развитие своего проекта. Так, журналистам WABetaInfo удалось обнаружить интересную функцию в свежей бета-версии мессенджера.
Оказалось, что в WhatsApp прямо сейчас тестируется возможность делиться стикерпаками. Об этом открытии наши зарубежные коллеги написали в своём свежем материале. Речь идёт о версии приложения 2.21.120.13.
Что самое интересное, пока что свежая функция доступна лишь на iOS — пользователи Android остались «за бортом».
Но если вы владелец iPhone, то откройте магазин стикеров WhatsApp и выберите набор стикеров. Тогда вы увидите подробности о нём, а также кнопку Forward — с её помощью вы и можете поделиться текущим стикерпаком.