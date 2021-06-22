В WhatsApp тестируется временно эксклюзивная для iPhone функция

Но в любом случае она рано или поздно появится и на Android

Несмотря на скандальное начало 2021 года, команда разработчиков WhatsApp продолжает развитие своего проекта. Так, журналистам WABetaInfo удалось обнаружить интересную функцию в свежей бета-версии мессенджера.