В WhatsApp улучшили функцию отправки голосовых сообщений

До последнего в детище Meta (экс-Facebook) не было возможности прослушать аудиосообщение до его отправки. Но с новым обновлением сервиса это стало возможным.

Так, перед созданием голосового сообщения на экране смартфона появится соответствующее окошко со звуковой дорожкой. После того, как запись закончится, пользователю достаточно отпустить кнопку голосового сообщения, чтобы получить возможность прослушать его.

Сообщается, что уже сейчас обновления доступно в большинстве стран мира. При этом новая возможность распространяется как на Android, так и на iOS.

Правда, часть пользователей столкнулась с проблемой отсутствия описанной функции. Разработчики WhatsApp, в случае её возникновения, предлагают сначала принудительно остановить приложение, а затем, если это не поможет, переустановить его.