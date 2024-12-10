В WhatsApp* устранили баг, позволявший сохранять исчезающие фото и видео

Такие сообщения по настройке пользователя исчезают по истечении заданного времени после просмотра адресатом. Но из-за бага API-серверы воспринимали такой контент как обычные вложения, из-за чего данные не были защищены.

В теории при внедрении на целевое устройство вредоносного приложения злоумышленники могли не только просматривать «одноразовые» фото и видео неограниченное количество раз, но и сохранять медиа. Причём в сентябре для этого бага уже выходило исправление, которое через две недели обошли исследователи безопасности WhatsApp.

Сейчас разработчики выпустили вторую заплатку для бага, чтобы не допустить возможности вредоносного влияния не мессенджер.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.