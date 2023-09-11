В WhatsApp уже начали появляться следы функции для переписки с пользователями Telegram и Viber

Но уже сейчас можно говорить о том, что нововведение позволит пользователям других мессенджеров, таких как Telegram и Viber, отправлять сообщения пользователям WhatsApp, даже если у них нет аккаунта в этом сервисе.

Пока неясно, будет ли эта функция доступна за пределами Европейского Союза. Однако уже сейчас можно сказать, что данное изменение сделает общение более универсальным и упростит взаимодействие между различными мессенджерами.