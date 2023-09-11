В WhatsApp уже начали появляться следы функции для переписки с пользователями Telegram и Viber

В WhatsApp уже начали появляться следы функции для переписки с пользователями Telegram и ViberИнтересная и, главное, неожиданная возможность
В последнем бета-обновлении WhatsApp для Android, версии 2.23.19.8, разработчики начали внедрять поддержку чатов с пользователями других мессенджеров.
Этот шаг является частью соблюдения новых европейских законов, известных как Цифровой рыночный акт (DMA).
Согласно DMA, крупные технологические компании должны предоставить пользователям возможность общения между различными приложениями. WhatsApp, как одна из таких платформ с огромной пользовательской базой, попадает под свежие критерии.
Новая функция находится в стадии разработки и будет доступна в будущих обновлениях приложения.
Но уже сейчас можно говорить о том, что нововведение позволит пользователям других мессенджеров, таких как Telegram и Viber, отправлять сообщения пользователям WhatsApp, даже если у них нет аккаунта в этом сервисе.
Пока неясно, будет ли эта функция доступна за пределами Европейского Союза. Однако уже сейчас можно сказать, что данное изменение сделает общение более универсальным и упростит взаимодействие между различными мессенджерами.