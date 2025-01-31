В Wildberries появились чаевые

Средства переводятся напрямую на «WB Кошелек» сотрудника, а списание происходит с привязанной банковской карты. В будущем появится возможность оставлять чаевые также с помощью «WB Кошелька».

Пока сервис доступен ограниченному числу пользователей, но постепенно Wildberries планирует распространить его на всех клиентов в России.