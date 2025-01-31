В Wildberries появились чаевые

Опубликовано 31 января 2025, 08:431 мин.
В Wildberries появились чаевыеИнтересная функция
Wildberries запустил тестирование сервиса онлайн-чаевых для менеджеров пунктов выдачи заказов и курьеров.
Теперь покупатели могут дополнительно отблагодарить сотрудников маркетплейса за хорошее обслуживание.
Оставить чаевые можно через мобильное приложение Wildberries в течение семи дней после получения заказа.
Опция появляется в окне оценки качества доставки или обслуживания в ПВЗ. Клиенты смогут выбрать фиксированную сумму или ввести свою, но не более 1000 рублей.
Средства переводятся напрямую на «WB Кошелек» сотрудника, а списание происходит с привязанной банковской карты. В будущем появится возможность оставлять чаевые также с помощью «WB Кошелька».
Пока сервис доступен ограниченному числу пользователей, но постепенно Wildberries планирует распространить его на всех клиентов в России.