В Wildberries прокомментировали слухи об утечке данных

В компании отметили, что все данные пользователей надёжно защищены, поэтому информация об утечке — не более чем слухи.

«Заметили, что информация об «утечках баз данных» появляется в тот момент, когда у некоторых «изданий» наступает «кризис жанра». Расстроим их: в Wildberries не было «утечек», данные пользователей надёжно защищены нашими ИТ-системами. Нам жаль, что данный Telegram-канал распространил заведомо ложные сведения. Видим, что читатели этого Telegram-канала в комментариях уже обхохотали очередной фейк, добавить здесь нечего», — рассказали в Wildberries.