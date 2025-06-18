В Windows 10 появилась новая опция для переноса данных на Windows 11

Опубликовано 18 июня 2025, 11:151 мин.
В Windows 10 появилась новая опция для переноса данных на Windows 11Чтобы переманить пользователей недодерживаемых ПК
Стало известно, что в Windows 10 появилась новая опция для переноса данных с ПК на этой ОС на устройство с Windows 11. Microsoft делает это для перехода на Windows 11 пользователей, имеющих недодерживаемые компьютеры, об этом сообщает портал Windows Latest.
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Новый инструмент для миграции с Windows 10 на Windows 11 под названием «Перенос информации на новый компьютер» доступен в обновлении Windows 10 KB5061087, но пока функция предназначена для тестировщиков, обычные пользователи её не видят, хотя в настройках включить можно. Новая опция добавлена в штатную систему резервного копирования Windows.
Источник уточняет, что инструмент похож на Windows Easy Transfer для переноса файлов и настроек между компьютерами, как в Windows 7. Когда функция будет реализована для широкой аудитории, для миграции будет необходимо подключить оба компьютера к одной сети.
Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков