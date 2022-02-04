Сегодня в 18:39

В Windows 11 будут появляться экспериментальные функции для тестирования пользователями

Некоторые из них могут никогда не появиться в системе

Компания Microsoft начнёт добавлять в Windows 11 экспериментальные функции, чтобы их до полноценного релиза могли оценить пользователи. Компания намерена активно добавлять подобные функции для совершенствования и пользовательского опыта.