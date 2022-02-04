В Windows 11 будут появляться экспериментальные функции для тестирования пользователями

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В Windows 11 будут появляться экспериментальные функции для тестирования пользователямиНекоторые из них могут никогда не появиться в системе
Компания Microsoft начнёт добавлять в Windows 11 экспериментальные функции, чтобы их до полноценного релиза могли оценить пользователи. Компания намерена активно добавлять подобные функции для совершенствования и пользовательского опыта.
При этом пользователь может отключить тестовые функции. Как отмечается, некоторые особенности операционной системы могут никогда не появиться в финальных версиях Windows.
«В рамках этой эволюции инсайдеры увидят, что мы будем больше полагаться на Dev Channel как на место для инкубации новых идей, работы над долгосрочными задачами и контроля состояния отдельных функций. Компания может лучше совершенствовать опыт и предоставлять решения в Windows, которые действительно позволяют клиентам достигать большего», — отметила руководитель отдела программы предварительной оценки Аманда Ланговски.
Источник: Microsoft