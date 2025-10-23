Приложения
Опубликовано 23 октября 2025, 17:15
1 мин.

В Windows 11 исчезла функция предпросмотра скачанных из Сети файлов

Ради безопасности пользователей
Microsoft выпустила обновление для Windows 11, которое привело к неработоспособности функции предварительного просмотра файлов, загруженных из интернета. Об этом сообщает Neowin.
Функция предпросмотра скачанных из Сети файлов позволяла открывать файлы в проводнике без их полного открытия. Однако в серии обновлений, выпущенных в октябре, Microsoft отключила эту опцию, чтобы предотвратить быстрый просмотр файлов, загруженных из интернета. То есть, речь идёт не о системной ошибке, а о намеренных действиях разработчиков.

При попытке открыть такой файл появляется предупреждение: «Файл, который вы пытаетесь просмотреть, может представлять угрозу для вашего компьютера. Если вы доверяете файлу и его источнику, откройте его для просмотра содержимого». Обозреватели отмечают, что Microsoft стремится защитить пользователей от возможных угроз безопасности, связанных с вредоносными файлами, поскольку в последнее время это — один способов мошенников завладеть устройствами.

Согласно источнику, файлы, загруженные из интернета, помечаются специальным значком Mark of the Web. Этот значок можно удалить, щёлкнув правой кнопкой мыши по файлу, выбрав «Свойства» и затем «Разблокировать».

Источник:Neowin
Автор:Андрей Кадуков
