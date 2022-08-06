В Windows 11 изменится оформление меню для выключения и перезагрузки

Из окна, которое не менялось уже много лет, уберут логотип Windows и значок PC. Новый дизайн доступен в очередной сборке системы под номером 25174.

Также речь идёт об изменении дизайна кнопок и выпадающего меню, чтобы эти элементы стали органичными для новой дизайн-концепции Windows 11.