В Windows 11 кнопку показа рабочего стола заменят вызовом ИИ-ассистента Copilot

Эта кнопка появилась в Windows в 2009 году и была расположена в правом нижнем углу на панели задач. Вместо неё на этом месте теперь находится кнопка вызова ИИ-ассистента Copilot, которая раньше размещалась на панели задач по середине.

Когда эта кнопка появится в стабильных сборках, неизвестно. Но и в тестовой версии с помощью настроек этот элемент можно вернуть на привычное место.