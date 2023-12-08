В Windows 11 кнопку показа рабочего стола заменят вызовом ИИ-ассистента Copilot

02:15, 08 декабря 2023
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В Windows 11 кнопку показа рабочего стола заменят вызовом ИИ-ассистента CopilotПока это реализовано в бета-версии
Журналисты издания Digital Trends рассказали, что в изученной ими тестовой сборке Windows 11 нет кнопки «Показать рабочий стол», по нажатию на которую сворачиваются все открытые окна.
Эта кнопка появилась в Windows в 2009 году и была расположена в правом нижнем углу на панели задач. Вместо неё на этом месте теперь находится кнопка вызова ИИ-ассистента Copilot, которая раньше размещалась на панели задач по середине.
Когда эта кнопка появится в стабильных сборках, неизвестно. Но и в тестовой версии с помощью настроек этот элемент можно вернуть на привычное место.
Источник:Neowin
Автор:Андрей КадуковТеги:
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