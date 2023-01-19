В Windows 11 обнаружили баг, из-за которого приложения не запускаются после восстановления системы

19:37, 19 января 2023
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В Windows 11 обнаружили баг, из-за которого приложения не запускаются после восстановления системыЭто касается множества приложений
Пользователи Windows 11 всё чаще жалуются на очередной баг, из-за которого при использовании функции System Restore (восстановления системы) и откате на предыдущую версию, некоторые приложения выходят из строя.
Фото: Recordere.dk
Проблема касается практически всех приложений, использующих формат пакетов Windows MSIX. Отмечается, что из популярных сбоят Paint, Microsoft Office, Cortana, терминал Windows, Блокнот. Баг обнаружен в сборке Windows 11 22H2.
«Это неполный список затронутых программ. Любой софт, использующий формат MSIX, может столкнуться с этим багом», — сообщила Microsoft.