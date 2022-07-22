В Windows 11 панель задач будет показывать все открытые приложения

В таких случаях будет включаться так называемый режим переполненности. Пока новый функционал доступен участникам инсайдерского проекта Windows 11 Insider Preview, а сборка закодирована под номером 25163.

Предполагается, что интерфейс расширенной панели задач будет зависеть от разрешения дисплея и масштаба интерфейса компьютера. И будет поддерживать возможности, аналогичные в основной версии: контекстное меню, действия по двойному щелчку и предпросмотр окна программы.

Но когда будет релиз версии с расширенной панелью задач, не сообщается.