В Windows 11 панель задач будет показывать все открытые приложения

Вчера в 22:10
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В Windows 11 панель задач будет показывать все открытые приложенияВ ОС внедрят расширенный интерфейс панели задач
В Windows 11 появится новая функция, улучшающая пользовательский опыт панели задач. При открытии избыточного числа приложений сверху будет появляться дополнительная информативная плашка.
В таких случаях будет включаться так называемый режим переполненности. Пока новый функционал доступен участникам инсайдерского проекта Windows 11 Insider Preview, а сборка закодирована под номером 25163.
Предполагается, что интерфейс расширенной панели задач будет зависеть от разрешения дисплея и масштаба интерфейса компьютера. И будет поддерживать возможности, аналогичные в основной версии: контекстное меню, действия по двойному щелчку и предпросмотр окна программы.
Но когда будет релиз версии с расширенной панелью задач, не сообщается.