В Windows 11 по умолчанию будут установлены приложения Microsoft 365 Companion

В этот пакет войдут службы «Люди», «Календарь» и «Файлы», которые ранее предлагались как дополнительные. Теперь эти средства будут интегрированы в систему по умолчанию и обязательно установлены для всех пользователей Windows 11, применяющих клиентские приложения Microsoft 365.

Эти приложения будут работать быстро и компактно, разработчики обещают высокую производительность. Также эти приложения будут доступны прямо из интерфейса панели задач. Они упростят доступ к контактам, календарю и важным файлам, а также будут интегрированы с ИИ Copilot для контекстной поддержки. По умолчанию, эти программы будут запускаться при включении системы.

Полное развёртывание обновления планируется завершить к концу декабря 2025 года. Администраторы предприятий смогут отключить процесс установки через Центр администрирования Microsoft 365. Также отдельные пользователи смогут отключить автоматический запуск в настройках приложения.