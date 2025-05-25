В Windows 11 появилась функция создания GIF-файлов

Новая функция позволяет конвертировать записи с экрана в формат .gif. Функционал активируется сочетанием клавиш Ctrl+G. К тому же инструмент был обновлён новой функцией «Обрезка», позволяющей вырезать части записи экрана.

Загружать анимированные GIF-файлы можно куда угодно. Новый значок GIF появился в верхней части инструмента, поэтому при нажатии на него можно вызывать всплывающее окно для выбора качества GIF — «Низкое» или «Высокое». Выбрав качество, можно сохранить GIF или скопировать его в буфер обмена. Низкое качество обеспечивает меньший размер файла, высокое — более чёткое изображение.