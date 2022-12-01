Приложения
17:58, 01 декабря 2022
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В Windows 11 появилась возможность отслеживать работу VPN

Пока функция доступна только тестировщикам

Тестировщикам Windows 11 по программе Windows Insider на канале Dev стала доступна новая сборка этой операционной системы под номером 25247.

В Windows 11 появилась возможность отслеживать работу VPN

Фото: Windowscentral.com

Разработчики добавили в систему индикатор отслеживания статуса VPN. Индикатор появляется в системном трее.

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Фото: Neowin.net

«Мы добавили возможность просмотра статуса VPN на панели задач при подключении к распознанному профилю VPN. Значок VPN в виде небольшого щита акцентного цвета системы будет наложен поверх активного сетевого подключения», — сказано в сообщении Microsoft.

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