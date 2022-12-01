В Windows 11 появилась возможность отслеживать работу VPN

17:58, 01 декабря 2022
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В Windows 11 появилась возможность отслеживать работу VPNПока функция доступна только тестировщикам
Тестировщикам Windows 11 по программе Windows Insider на канале Dev стала доступна новая сборка этой операционной системы под номером 25247.
Фото: Windowscentral.com
Разработчики добавили в систему индикатор отслеживания статуса VPN. Индикатор появляется в системном трее.
«Мы добавили возможность просмотра статуса VPN на панели задач при подключении к распознанному профилю VPN. Значок VPN в виде небольшого щита акцентного цвета системы будет наложен поверх активного сетевого подключения», — сказано в сообщении Microsoft.