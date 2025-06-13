В Windows 11 появилась возможность уменьшать размер картинки без изменения разрешения

Опубликовано 13 июня 2025, 07:301 мин.
В Windows 11 появилась возможность уменьшать размер картинки без изменения разрешенияНо страдает качество
Microsoft реализовала в Windows 11 новый инструмент сжатия изображений, который позволяет уменьшать размер изображения без изменения разрешения.
© Windowslatest.com
Обновлённый интерфейс Share UI появился в рамках программы тестирования Windows Insider Program и предлагает пользователю три варианта сжатия: Низкий, Средний и Высокий, при этом сохраняя оригинальное разрешение изображения. Этот инструмент уменьшает объём памяти, занимаемый изображением, за счёт снижения качества кодирования JPEG.
В тестах было замечено, что при выборе уровня сжатия «Низкий», размер файла уменьшился, но разрешение осталось прежним, однако качество изображения существенно ухудшилось.
Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков