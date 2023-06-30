В Windows 11 появился ИИ-инструмент Copilot

В блоге компании разработчики рассказали, что пока Copilot доступен только для участников программы тестирования Insider. Включить инструмент можно будет сочетанием клавиш Win+C, Copilot будет отображаться одновременно с другими приложениями.

С его помощью можно будет сгенерировать картинку, сделать скриншот, активировать режим «не беспокоить», вызвать «тёмную» тему и собрать тезисную базу на основе нужного текста.

Также обновление принесёт пользователям поддержку архивов RAR, 7-Zip, tar и gz и функцию Volume Mixer — регулировку параметров звука. Появится в ОС и новая страница параметров, на которой будут указаны используемые устройства с основными настройками.