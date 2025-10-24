В Windows 11 появился Mico — виртуальный помощник на основе Copilot

Как сказано в официальном блоге Microsoft, Mico реагирует на ввод пользователя, передавая эмоции и взаимодействуя с Copilot. В настоящее время доступен в США, но планируется расширение для всех пользователей. Mico — составляющая эмоционального дизайна, который является неотъемлемой составляющей новой концепции Microsoft.

К тому же в Mico реализована скрытая функция: если несколько раз подряд его активировать, помощник превращается в легендарного Clippy — виртуальную скрепку, помощника из Microsoft Office 1990-х годов.