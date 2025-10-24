В Windows 11 появился Mico — виртуальный помощник на основе Copilot

Опубликовано 24 октября 2025, 15:451 мин.
В Windows 11 появился Mico — виртуальный помощник на основе CopilotПока доступен только в США
Microsoft представила Mico, виртуального помощника, встроенного в чат-бот Copilot, который интегрирован с голосовым управлением и анимированными выражениями лица. Это новый функционал в Windows 11.
© Microsoft
Как сказано в официальном блоге Microsoft, Mico реагирует на ввод пользователя, передавая эмоции и взаимодействуя с Copilot. В настоящее время доступен в США, но планируется расширение для всех пользователей. Mico — составляющая эмоционального дизайна, который является неотъемлемой составляющей новой концепции Microsoft.
К тому же в Mico реализована скрытая функция: если несколько раз подряд его активировать, помощник превращается в легендарного Clippy — виртуальную скрепку, помощника из Microsoft Office 1990-х годов.
Источник:Microsoft
Автор:Андрей Кадуков