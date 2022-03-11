В Windows 11 появился новый встроенный видеоредактор

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В Windows 11 появился новый встроенный видеоредакторРассчитанный в том числе и на новичков
С момента выхода Windows 11, Microsoft всячески дополняет и улучшает свежую версию своей системы. Вот и на этот раз компания решила порадовать пользователей приятным нововведением.
Речь идёт о видеоредакторе Clipchamp, который редмондцы приобрели ещё в 2021 году. Несмотря на то, что приложение остаётся достаточно простым в усвоении, оно имеет одну очень важную функцию, роднящую ещё с более профессиональными инструментами — временную шкалу.
Помимо этого, Clipchamp умеет обрезать и разбивать видео, добавлять поверх него переходы и анимированный текст. Вместе с тем, интеграция Clipchamp с Windows 11 добавляет несколько уникальных функций, использующих преимущества других платформ Microsoft. К таковым относятся генератор текста в речь на базе Azure для озвучивания, интеграция с OneDrive для облачного хранения, а также библиотека бесплатных стоковых видео, аудио и изображений.
Источник: SlashGear