В Windows 11 появился новый встроенный видеоредактор

Помимо этого, Clipchamp умеет обрезать и разбивать видео, добавлять поверх него переходы и анимированный текст. Вместе с тем, интеграция Clipchamp с Windows 11 добавляет несколько уникальных функций, использующих преимущества других платформ Microsoft. К таковым относятся генератор текста в речь на базе Azure для озвучивания, интеграция с OneDrive для облачного хранения, а также библиотека бесплатных стоковых видео, аудио и изображений.