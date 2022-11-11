В Windows 11 появился поиск внутри Диспетчера задач

В частности, речь идёт о появлении функции поиска внутри Диспетчера задач. Для этого достаточно нажать на комбинацию клавиш Alt+F при активированном приложении.

Запустится окно поиска, в котором, как отмечается, удобно искать процессы приложений, если какие-то из них сбоят. Благодаря этому стало проще создавать файлы дампа, активировать и изменять режим энергоэффективности, к тому же эти функции упростили и сделали более очевидными. Также стало проще изменять приоритет задач.

Вместе с поиском в Диспетчере задач появился выбор тем оформления. Теперь можно настроить светлую или тёмную темы.