В Windows 11 появился поиск внутри Диспетчера задач

13:52, 11 ноября 2022
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В Windows 11 появился поиск внутри Диспетчера задачТакже разработчики упростили некоторые функции
Участники инсайдерской программы Windows Insider получили в своё распоряжение тестовые сборки Windows 11 с новыми функциями.
В частности, речь идёт о появлении функции поиска внутри Диспетчера задач. Для этого достаточно нажать на комбинацию клавиш Alt+F при активированном приложении.
Запустится окно поиска, в котором, как отмечается, удобно искать процессы приложений, если какие-то из них сбоят. Благодаря этому стало проще создавать файлы дампа, активировать и изменять режим энергоэффективности, к тому же эти функции упростили и сделали более очевидными. Также стало проще изменять приоритет задач.
Вместе с поиском в Диспетчере задач появился выбор тем оформления. Теперь можно настроить светлую или тёмную темы.
Источник фото:Howtogeek.com
Источник:The Verge
Автор:Андрей КадуковТеги: