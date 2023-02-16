В Windows 11 появился простой способ снять задачу, не заходя в «Диспетчер»

Теперь для завершения задачи достаточно кликнуть на иконку нужного приложения на Панели задач, вызвать всплывающее меню и нажать на соответствующий пункт. Правда, завершить получится не любую задачу, а только ассоциированную с конкретным приложением.

При этом для завершения системной задачи всё равно придётся заходить в «Диспетчер» или вводить команду /PowerShell в командную строку.