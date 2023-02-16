19:17, 16 февраля 2023
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В Windows 11 появился простой способ снять задачу, не заходя в «Диспетчер»Но некоторые задачи всё равно придётся завершать в «Диспетчере»
В тестовой сборке Windows 11 Build 25300 появилась новая функция — простой способ завершения задачи, для чего раньше нужно было всегда заходить в «Диспетчер задач».
Фото: Ithome.com
Теперь для завершения задачи достаточно кликнуть на иконку нужного приложения на Панели задач, вызвать всплывающее меню и нажать на соответствующий пункт. Правда, завершить получится не любую задачу, а только ассоциированную с конкретным приложением.
При этом для завершения системной задачи всё равно придётся заходить в «Диспетчер» или вводить команду /PowerShell в командную строку.