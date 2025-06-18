В Windows 11 появился звук загрузки от Windows Vista

Как оказалась, это не ностальгия Microsoft по старым версиям ОС, а банальная ошибка. Впервые проблема была замечена энтузиастом по имени XenoPanther после обновления операционной системы, что заставило Microsoft ответить, однако без объяснения причин бага.

Главный редактор портала Windows Central Зак Боуден расценил этот звук как «возврат к прошлому». Позже XenoPanther выяснил, что старый звук был намеренно добавлен в библиотеку imageres.dll.mun, где хранятся мелодии запуска. Причина такого намеренного включения остаётся неясной.