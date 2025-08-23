В Windows 11 появится функция продолжения работы Android-приложений на ПК

Сейчас функция доступна исключительно для участников программ тестирования и предварительной оценки Dev и Beta Channels. В качестве тестового приложения пока используется только музыкальный сервис Spotify.

Для активации функционала требуется синхронизация Android-устройства с Windows 11. При воспроизведении музыки в Spotify на телефоне появляется уведомление на компьютере с предложением продолжить прослушивание. В уведомлении есть иконка приложения и опция «Продолжить на этом ПК». При выборе опции система откроет версию Spotify для ПК или предложит её установить и воспроизведёт трек.

Вероятно, Microsoft намерена догнать в этой сфере Apple с аналогичной технологией Handoff, обеспечивающей непрерывность (бесшовность) пользовательского опыта между устройствами Mac, iPhone, iPad и Apple Watch.

На компьютерах с Windows 11 функция также обеспечит плавный переход между мобильными и настольными устройствами, когда пользователь читает, слушает музыку или при написании электронных писем.