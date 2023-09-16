В Windows 11 появится функция распознавания теста на скриншотах

17:03, 16 сентября 2023
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В Windows 11 появится функция распознавания теста на скриншотахИ быстрого редактирования
Участникам тестовой программы Windows Insider стала доступна бета-версия ОС Windows 11 с новыми функциями приложения «Фрагмент и набросок». Пользователь сможет распознавать текст на скриншотах и других изображениях.
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Для этого достаточно вставить изображение с текстом в приложение и нажать сочетание горячих клавиш Ctrl+C.
Вместе с этим доступна и функция быстрого редактирования. Как отмечают разработчики, такой функционал нужен для быстрого удаления из текста конфиденциальной информации. Функция автоматически скрывает электронные письма и подобные данные на изображении перед обработкой.
Когда новые функции станут доступны всем пользователям, пока неизвестно.
Источник:Windows
Автор:Андрей КадуковТеги: