В Windows 11 появится функция распознавания теста на скриншотах

Для этого достаточно вставить изображение с текстом в приложение и нажать сочетание горячих клавиш Ctrl+C.

Вместе с этим доступна и функция быстрого редактирования. Как отмечают разработчики, такой функционал нужен для быстрого удаления из текста конфиденциальной информации. Функция автоматически скрывает электронные письма и подобные данные на изображении перед обработкой.

Когда новые функции станут доступны всем пользователям, пока неизвестно.