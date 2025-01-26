Приложения
Опубликовано 26 января 2025, 22:30
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В Windows 11 появится новый способ передачи файлов приложениям — перетаскивание

Функция ещё тестируется
Портал Neowin рассказал, что в сборке Windows 11 22635.4805, тестируемой на одном из каналов бета-тестирования Microsoft, был обнаружен новый способ обмена файлами. Пользователю достаточно просто перетащить файлы к верхнему краю экрана, и система отобразит панель с различными приложениями.
В Windows 11 появится новый способ передачи файлов приложениям — перетаскивание

© Phantomofearth

При перетаскивании на панель выводятся ярлыки таких приложений, как Outlook, Phone Link и других, в которые можно будет переместить файл для быстрого обмена. Это изменение добавляется к уже анонсированным функциям, таким как улучшение Snap и клавиатура для геймпада, но эта функция ещё не анонсирована.

Как отмечают инсайдеры, новая функция обмена файлами не вступает в конфликт со Snap Layots — функцией, которая работает только при перемещении окон, но не файлов. Пока новая функция является экспериментальной и связана с новым пользовательским интерфейсом обмена файлами «Лоток перетаскивания».

Уточняется, что при перетаскивании файла в верхней части экрана появляется подсказка с предлагаемыми приложениями, а также кнопка для доступа к дополнительным опциям общего доступа.

Источник:Neowin
Автор:Андрей Кадуков
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