В Windows 11 появится новый способ передачи файлов приложениям — перетаскивание

При перетаскивании на панель выводятся ярлыки таких приложений, как Outlook, Phone Link и других, в которые можно будет переместить файл для быстрого обмена. Это изменение добавляется к уже анонсированным функциям, таким как улучшение Snap и клавиатура для геймпада, но эта функция ещё не анонсирована.

Как отмечают инсайдеры, новая функция обмена файлами не вступает в конфликт со Snap Layots — функцией, которая работает только при перемещении окон, но не файлов. Пока новая функция является экспериментальной и связана с новым пользовательским интерфейсом обмена файлами «Лоток перетаскивания».

Уточняется, что при перетаскивании файла в верхней части экрана появляется подсказка с предлагаемыми приложениями, а также кнопка для доступа к дополнительным опциям общего доступа.