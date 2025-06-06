В Windows 11 появится новый текстовый редактор по умолчанию — Edit

Приложение будет доступно на GitHub, и Microsoft планирует включить этот редактор в Windows 11 для работы в Терминале. Edit — не замена «Блокнота», но позволит редактировать и просматривать файлы из командной строки.

Сообщается, что для использования Edit сейчас необходимо загрузить его с GitHub. Работа с Edit включает использование команды Winget для установки и открытие через Терминал, где можно редактировать текст.

Новое приложение предлагает интуитивный интерфейс, похожий на стандартный текстовый редактор, и предоставляет возможность редактирования файлов без необходимости добавления пути к файлу вручную.