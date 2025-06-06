В Windows 11 появится новый текстовый редактор по умолчанию — Edit

Опубликовано 06 июня 2025, 02:151 мин.
В Windows 11 появится новый текстовый редактор по умолчанию — EditСкачивать нужно с GitHub
Портал Windows Latest рассказал, что Microsoft разрабатывает новый текстовый редактор на основе командной строки под названием Edit.
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Приложение будет доступно на GitHub, и Microsoft планирует включить этот редактор в Windows 11 для работы в Терминале. Edit — не замена «Блокнота», но позволит редактировать и просматривать файлы из командной строки.
Сообщается, что для использования Edit сейчас необходимо загрузить его с GitHub. Работа с Edit включает использование команды Winget для установки и открытие через Терминал, где можно редактировать текст.
Новое приложение предлагает интуитивный интерфейс, похожий на стандартный текстовый редактор, и предоставляет возможность редактирования файлов без необходимости добавления пути к файлу вручную.