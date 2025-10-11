В Windows 11 появится текстовый редактор командной строки Edit

Ранее в Windows не было встроенного текстового редактора командной строки, что вынуждало пользователей обращаться к сторонним инструментам. Теперь Edit заполняет этот пробел, предлагая современный интерфейс TUI.

Редактор Edit совместим с терминалом Windows, командной строкой и PowerShell. Функция поддерживает взаимодействие с мышью, меню и клавиатурными комбинациями. Основные функции включают поиск с учётом регистра и регулярных выражений, возможность горизонтальной прокрутки и работу с несколькими файлами одновременно.

Однако это не замена графических редакторов вроде Notepad++ или приложений на основе WSL, предлагающих подсветку синтаксиса. Edit предназначен для быстрого и удобного редактирования в режиме реального времени в командной строке.